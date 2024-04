Incidente stradale sulla SS691 | due feriti in ospedale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di due giovani, il bilancio dell’avvenuto questa mattinastrada statale 691 Fondo Valle Sele, tra i comuni di Valva e Colliano. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e un’Audi, alla cui guida vi erano due giovani trentenni. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’impatto tra le due autovetture ecui dinamica indagano i carabinieri. I due automobili sono rimasti. Per liberare gli occupanti delle vetture dai mezzi, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Eboli e di Lioni. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 di Buccino, Oliveto Citra e Calabritto, che hanno trasportato i due automobilisti presso gli ospedali di Eboli e Oliveto Citra dove restano ricoverati ...

