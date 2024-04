Incidente stradale sulla A1 | traffico paralizzato | l' intervento dei Vigili del Fuoco

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ideldel comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi e dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 15:45 nel tratto autoA1 al km 357 direzione Sud, per unche ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di generi alimentari, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l'intera corsia. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il Selfie davanti all'incidente mortale . Sta diventa ndo virale in queste ore l'immagine che un giornalista del quotidiano «il Piacenza .it», Stefano Pancini, ha scattato ieri... (leggo)

I Vigili del fuoco di Arezzo, in collaborazione con il distaccamento di Montevarchi e la sede centrale, sono intervenuti oggi alle 15:45 su un tratto critico dell’autostrada A1, precisamente al ... (lortica)

Selfie davanti all'Incidente stradale mortale a Piacenza: l'immagine diventa virale, è rivolta social - Il selfie col telefonino davanti all'Incidente stradale mortale: una scena che fa rabbrividire. Sta diventando virale in queste ore l'immagine che un giornalista del ...ilgazzettino

Lo schianto tra Villamar e Lunamatrona: auto contro auto, due feriti - Coinvolti un termoidraulico di Segariu e uno studente. Gravi le condizioni del ragazzo, distrutti i due veicoli ...unionesarda

Selfie dell’orrore, si scatta una foto sul luogo di un Incidente mortale - Nella città emiliana di Piacenza, un grave Incidente stradale ha lasciato la comunità sconvolta. Tuttavia, ciò che ha scatenato indignazione è stato il comportamento scioccante di un giovane di fronte ...zoom24