Incidente stradale | paura per il calciatore del Bayern Monaco | coinvolti i figli

(Di venerdì 12 aprile 2024) A margine del match di Champions League, ildelha vissuto momenti di grande spavento: isono rimastiin un. Questa settimana è tornata in scena la Champions League: in campo, sono scese otto squadre che si sono affrontate nel match di andata dei quarti di finale della competizione. Real Madrid-Manchester City martedì, Paris Saint Germain-Barcellona mercoledì, hanno regalato grande spettacolo agli appassionati del calcio europeo e non. Martedì è andata in scena anche la partita tra Arsenal e: al vantaggio degli inglesi, Gnabry e Kane, su rigore, hanno ribaltato il risultato nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, la squadra di Arteta ha trovato il pareggio; si deciderà tutto quindi nel match di ...

Incidente a San Vendemiano. Sorpasso azzardato, scontro tra auto: conducente incastrato tra le lameniere - SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Incidente sul Menarè oggi, 12 aprile, intorno alle 17.50. Schianto tra due auto all'altezza del negozio Saccon Elettrodomestici nel territorio di San ...ilgazzettino

Centrodestra BAT: “È arrivato l’ordine di servizio per la messa in sicurezza della SP 2 Andria-Canosa di Puglia” - ANDRIA - Dopo le reiterate sollecitazioni, è finalmente arrivato l’ordine di servizio per la messa in sicurezza della SP 2 Andria-Canosa di Puglia.corriereofanto

Scontro tra due auto a Monteprandone, feriti - Monteprandone (Ap).- Incidente stradale questa sera a Centobuchi di Monteprandone. Per cause da stabilire due auto si sono scontrate ad un incrocio tra la statale Salaria ed una via interna della popo ...cronachemarche