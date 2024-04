Incidente stradale all’altezza di Stezzano | grave 22enne Lunghe code sull’ex Statale 42

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 aprile 2024)sulla ex42: tre persone sono rimaste ferite (di cui una in modo) in uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesantedi. È successo poco prima delle 6,30 di oggi (venerdì 12 aprile). I coinvolti sarebbero tre uomini, due 22enni e un 55enne. Uno dei 22enni si troverebbe in gravi condizioni ed è stato soccorso in codice rosso, massima gravità. L’ha fortemente condizionato la viabilità nelle prime ore del mattino:sulla exe traffico in tilt. Sul luogo dell’due ambulanze, un’auto medica, i Vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri. Seguono aggiornamenti.