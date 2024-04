Incidente in A1 | tir va a fuoco | traffico chiuso e Italia divisa in due

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel primo pomeriggio sull'A1 un tir che trasportava carne si è ribaltato ed è poi andato a. L'è avvenuto poco prima del casello di Arezzo, in corsia sud. Il camionista aveva già fatto in tempo a scendere e allontanarsi prima che dal mezzo si generassero le fiamme. Per consentire l'intervento dei vigili delè stato però necessario chiudere l'Autostrada del Sole in entrambe le direzioni. Nessun ferito, in un'ora si sono formati 11 km di coda in direzione Firenze-Roma.