Incidente in A1 a sud di Firenze | Tir a fuoco Chiusa l’Autosole | Italia divisa in due

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’a a San Giovanni Valdarno. Nessun ferito, 11 km di coda in direzione-Roma, in aumentoNessun ferito, 11 km di coda in direzione-Roma, in aumento, e una fila minore ma anch'essa in crescita, fra Monte San Savino ed Arezzo, in direzione di Milano:in dueNessun ferito, 11 km di coda in direzione-Roma, in aumento, e una fila minore ma anch'essa in crescita, fra Monte San Savino ed Arezzo, in direzione di Milano:in due