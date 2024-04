Incidente fuori dall' obitorio con un monopattino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ieri un parente di un feretro ha cercato di colpirmi con il piantone di una delle quattro luci che sono attorno al defunto. Motivo? Stavo mangiando una fetta di torta. Per quel cretino avrei mancato di rispetto. Ho chiamato il buttadell’, che ha fatto il suo dovere. Preso il parente per il bavero e scaraventato in mezzo alla strada. Passava une l’ha investito. Illesi entrambi. Il parente è corso subito dal suo avvocato. Con stupore del parente il suo legale: “Hanno fatto bene l’obitorista e il suo guardiaspalle a gettarti sull’asfalto. Lui è tutti i giorni lì, oggi c’è il tuo di feretro, domani un altro. Alla fine la torta non dovrebbe mangiarla mai”.