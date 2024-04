Incidente A14 oggi Bologna | code fino a 8 km tra la Fiera e Castel San Pietro

Doppio incidente in A14, praticamente in contemporanea, questa sera dopo le 18 sulla dorsale romagnolo-marchigiana. Il primo schianto si è verificato nel territorio di Misano, davanti alla... (corriereadriatico)

Doppio incidente in A14, praticamente in contemporanea, questa sera dopo le 18 sulla dorsale romagnolo-marchigiana. Il primo schianto si è verificato nel territorio di Misano, davanti alla... (corriereadriatico)

Doppio incidente in A14, praticamente in contemporanea, questa sera dopo le 18 sulla dorsale romagnolo-marchigiana. Il primo schianto si è verificato nel territorio di Misano, davanti alla... (corriereadriatico)

Tir a fuoco sulla A1 a San Giovanni Valdarno, enorme nube di fumo e traffico bloccato: 11 km di coda - L'Incidente è avvenuto oggi pomeriggio all'altezza del km 357 della A1, autostrada bloccata in entrambi i sensi tra Valdarno e Arezzo ...fanpage

Tir si ribalta lungo la carreggiata: code chilometriche sull'autostrada A4 - È una giornata di code e incidenti sulle autostrade della penisola. Oltre alla chiusura del tratto dell’A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo (provocata da un tir andato a fuoco) sono stati segnalati ...today

Incidente A14 oggi Bologna: traffico in tilt, lunghe code tra la Fiera e Castel San Pietro - Bologna, 12 Aprile 2024 - Incidente tra due camion e lunghe code poco dopo le 17 sulla A14 Bologna-Taranto: auto in colonna per 8 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona. Agli ...ilrestodelcarlino