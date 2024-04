Incidente A1 fra San Giovanni Valdarno e Arezzo | tir si ribalta e va a fuoco | Autosole chiusa - VIDEO

(Di venerdì 12 aprile 2024)sull'A1 fra San, con protagonista un tir, che si èto ed è andato a, creando code per circa 11 kilometri. Il camion trasportava carne ma non si sa ancora per quale motivo, si è improvvisamenteto attorno alle 15:37, al chilometro 357, in local

Incidente mortale dietro la questura, muore una donna in sella di una moto - Incidente mortale a Palermo. In via piazzetta delle Vittime uno scontro tra una moto e un furgoncino. La vittima una donna morta in ospedale. La donna viaggiava in moto con il marito. Il loro scooter ...blogsicilia

Un tratto dell’autostrada A1 fra Firenze e Arezzo è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un grosso Incidente - L’autostrada A1, che collega Milano e Napoli, è stata chiusa a causa di un grosso Incidente avvenuto venerdì pomeriggio vicino all’uscita del casello di Arezzo. Un camion, che sembra trasportasse carn ...ilpost

Albino, Incidente in galleria sulla statale: traffico in tilt - TRAFFICO. È successo verso le 16,30 di venerdì pomeriggio sulla 671, code in tutta la zona.ecodibergamo