Incidente a Pescara | auto si schianta contro muro galleria a Montesilvano | 2 morti

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 apr. (Adnkronos) -mortale, nella notte, nella'Pianacci' sulla circonvallazione di). Le vittime sono un ragazzo di 23 anni e una donna di 33 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione i due viaggiavano a bordo di un'che, per cause in corso di accertamento, si ètaundella

Morto in scooter nell'Incidente a Calcinate vicino Bergamo, schianto con un'auto: illeso il conducente - Un 48enne è morto in un Incidente avvenuto a Calcinate, in provincia di Bergamo, per lo schianto con auto mentre viaggiava sul suo scooter ...notizie.virgilio

Incidente a Montesilvano, auto contro un muro in galleria: due morti - Nella tranquilla cittadina di Montesilvano, Abruzzo, la notte si è trasformata in un incubo a causa di un terribile ...41esimoparallelo

Nella notte un’auto si schianta contro un muro di cemento a Montesilvano: morti due giovani - Due persone, un giovane di 23 anni residente a Penne (Pescara) e una donna di 33 anni, di origini romene, hanno perso la vita la notte scorsa in un Incidente stradale accaduto intorno alle 2.45 ...repubblica