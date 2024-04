In Sicilia una nuova Linea Pilota per la microelettronica

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Nascerà nel cuore dell'Etna Valley lainfrastruttura diavanzata per la realizzazione di prototipi di dispositivi necessari allo sviluppo di applicazioni innovative nel campo della mobilità elettrica e delle telecomunicazioni. Il progetto, presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), rientra tra quelli approvati oggi dal Governing Board del Chips Joint Undertaking L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

