In scena 160 anni fa: riemerge dagli archivi l’opera dispersa di Petrali - «Maria de’ Griffi», dramma lirico in tre atti, andò in scena il 3 settembre 1864 al Teatro Riccardi di Bergamo (l’odierno Donizetti) in occasione della Fiera di Sant’Alessandro. La ...ecodibergamo

Milan-Roma, sfida da 160 gol: Leao e Dybala attori protagonisti - Questa sera andrà in scena l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma: la luce dei riflettori è puntata sul talento di Leao e Dybala Un derby tutto italiano in un quarto di finale ...footballnews24

I prof su Libération “Meloni illiberale, noi con Canfora” - Oltre 110 tra “storici, filologi, filosofi, editori, giornalisti”. Hanno firmato un appello su Libération in difesa di Luciano Canfora. “Per aver descritto il premier italiano come un ‘neo-nazista nel ...ilfattoquotidiano