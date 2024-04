In Rai sempre più governo Meloni | approvata legge par condicio che limita contraddittorio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilha puntato a una presenza senza limiti sulla televisione pubblica e privata. Mentre la maggioranza ha votato per se stessa ladefinita d’assalto alla par, Agcom (Autorità garante per le comunicazioni) non ha introdotto cambiamenti. La Rai, la televisione pubblica, diventa così uno spazio per ilche ha presa la decisione al fine di “garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative”. Il lodo Fazzolari, ovvero la proposta studiata e, ha incontrato molta opposizione, non solo quella dei giornalisti Rai che hanno letto un comunicato per esprimere la loro posizione, ma anche quella dell’alleato Forza Italia. Cosa regola lasulla par ...

Pd nel caos: parlamentari in rivolta contro il portavoce per il blocco in Rai - Aumentano i malumori e le liti in casa Pd per l'esclusione di alcuni big dal piccolo schermo. Sotto accusa Flavio Alivernini, portavoce della Schlein ...ilgiornale

Amadeus lascia la Rai, lo sfogo di Sabrina Ferilli: «Persone usate come carta da caramelle, che schifo» - Amadeus lascia la Rai Sono sempre più numerose le voci di un addio del conduttore, anche se al momento non ci sarebbe stata alcuna conferma da parte del diretto… Leggi ...informazione

Troppe ricostruzioni fuorvianti e dannose per azienda su caso Amadeus - In merito alle numerose ricostruzioni apparse in questi giorni sui media e relative all’eventualità della conclusione del rapporto tra il Servizio Pubblico e Amadeus, Rai ribadisce che si tratta di in ...rai