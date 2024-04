In Italia non facciamo più figli | ma chi li fa viene pure deriso se chiede l’ovvio

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 12 aprile 2024) Se avetedi un’età inferiore ai 14 anni e non avete la fortuna di disporre di genitori o suoceri che possano occuparsene come e quando volete voi, probabilmente in questo periodo state programmando non solo le vostre ferie, ma - forse ancora più importante - anche le vacanze della vostra...