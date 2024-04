In arrivo un weekend con sole e clima molto mite

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - Si fa largo un robusto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Secondodi aprile che avrà un sapore tardo primaverile in Italia dove le temperature si porteranno anche di 10 gradi al di sopra delle medie del periodo. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano. Massime che tra sabato e domenica potranno facilmente superare i +25 gradi portandosi in alcuni casi prossime ai +30 gradi. A ricordarci che siamo in aprile e non a fine maggio dovrebbe pensarci il cambio di circolazione atteso per la prossima settimana. Lo spostamento dell'alta pressione in Atlantico e una discesa di aria più fredda verso l'Europa potrebbe infatti coinvolgere anche l'Italia. Ultimi aggiornamenti che mostrano una buona incertezza sul peggioramento ma sembra appurato un deciso calo delle temperature. ...