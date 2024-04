Impresa di Jana Mazacova In bici sfidando la notte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ancora un’portata a termine da, la ciclista dalle gambe di ferro nata in Repubblica Ceca, ma ormai pesarese d’adozione.ha partecipato alla ‘Flèche National La Florence’ una corsa a squadre di 3-5 ciclisti che partono da un punto di partenza scelto e devono percorrere almeno 360 km in 24 ore no-stop, per poi riunirsi tutti in un punto prestabilito. "Per noi era Piazzale Michelangelo, a Firenze – racconta –. Il nostro percorso è partito alle 8 dall’Arco d’Augusto di Rimini e si è snodato sulla via Emilia e sull’Appennino tosco-emiliano, con diverse asperità. A Bologna la salita di San Luca, con pendenze di 20%, si è fatta parecchio sentire sulle gambe. A Pistoia abbiamo iniziato a pedalare nel buio della". Brevi pause per mangiare e prepararsi per il freddo notturno ...