‘Il vino nuoce alla salute’ | Lollobrigida | “Pronti a contestare etichette allarmistiche Belgio”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il ministro all'Adnkronos: "Facciamo gli interessi di tutti quelli che credono in un'Europa che rispetta le regole e non utilizza le leggi del singolo Stato per danneggiare gli altri Stati dell'Unione" "Iloggi sembra proporreanaloghe a quelle irlandesi per le bevande alcoliche e noi abbiamo formalizzato la nostra contestazione rispetto a una