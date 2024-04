Il video di All In | un clamoroso autogol per la AEW! Il commento di All About Elite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 aprile 2024) Polemiche a non finire nell’ultimo episodio di Dynamite: la AEW ha deciso di trasmettere in diretta televisiva le immagini esclusive di quanto accaduto nel backstage di All In London, mostrando dunque il confronto fisico tra Jack Perry e CM Punk. Tale iniziativa ha suscitato grande scalpore, con i fan che hanno pesantemente criticato l’iniziativa della AEW, valutandola come un vero e proprio danno d’immagine per la federazione di Tony Khan. Ad accendere ulteriormente la miccia ci ha pensato anche Will Ospreay, il quale in un clima più teso che mai ha deciso di mandare una pesante frecciatina a Triple H contribuendo a rendere ancora più pesante l’aria attorno alla AEW. La puntata di AllNoi di Allnon potevamo esimerci dal commentare la bufera di ieri notte, evidenziando nuovamente ...