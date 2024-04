Il trasloco delle Maddalene Una società si è fatta avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Uno spiraglio per evitare che le Suore, dopo quasi 150 anni di presenza, lascino la città. In attesa che alla fine della prossima settimana il vescovo di Vigevano Maurizio Gervasoni (nella foto) incontri la Madre Generale della Congregazione, che ha sede a Piacenza, arriva una proposta ufficiale. La avanza unache già si occupa della gestione di case-famiglia e che propone di realizzare, negli spazi vuoti dell’immobile di corso Genova, almeno una dozzina di stanze, un’analoga struttura da dedicare agli anziani. Se il progetto andasse in porto, sarebbe garantito un servizio di assistenza nell’arco24 ore anche per le suore, moltequali sono anziane. Qualcuna è a Vigevano da oltre mezzo secolo, e questa è un’altraragioni che hanno spinto la Madre Generale a ...