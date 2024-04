Il Superbonus non è il solo guaio fiscale dell' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dove c'è ilci sono guai fiscali. La cessione del credito e lo sconto in fattura oltre a pesare sul debitonei prossimi anni ha appesantito anche i contio Stato relativi alle varie agevolazioni fiscali, che già non erano particolarmente brillanti. Il problemae detrazioni e deduzioni fiscali è che di anno in anno continuano a crescere in modo spropositato. A certificarlo è stato l'ultimo approfondimento pubblicato dall’Ufficio parlamentare di bilancio che ha messo nero su bianco come tra il 2018 e il 2024 le agevolaizoni fiscali sono cresciute di un terzo, passando da 466 a 625 (+34,1%), e la perdita di gettito complessiva è quasi raddoppiata, da 54 a 105 miliardi (+ 93,6%). Il report ha dunque evidenziato come, nel periodo analizzato, sono aumentati in particolare i ...