Il sì al piano specifico sul turismo slitta alla prossima settimana

(Di venerdì 12 aprile 2024)di unal’approvazione delstrategico deldel Comune. Il provvedimento avrebbe dovuto ottenere il via libera della giunta ieri mattina, ma una piccola questione burocratica ha fatto rimandare il voto di qualche giorno. Ilstrategico di sviluppo e marketing turistico di Montecatini sarà lo strumento per disegnare e costruire, in modo partecipato con gli operatori, la nuova offerta di Montecatini. "Il percorso – ha spiegato il Conune – seguirà il concetto di Wellness & Well-being destination, evolvendo dall’attuale posizionamento di destinazione termale classica e di città centrale per visitare altre destinazioni della Toscana. L’attuale posizionamento di Montecatini nel mercato turistico fa sì che stia vivendo un periodo di stagnazione, con una perdita di flussi ...

