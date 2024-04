Il selfie dell' incidente stradale con un' automobilista morta e una ciclista travolta e ferita

ogni calcio, schiaffo o pugno, un livido. ogni livido, un selfie . Fino ad arrivare a duecento. Tante sono le foto accortamente cancellate dal telefono e riversate in un dvd che ha raccolto una... (leggo)

Una donna di 33 anni è stata picchiata per mesi fino a svenire. dopo ogni aggressione si faceva una foto con lo smartphone. Gli scatti sono diventati una prova fondamentale (vanityfair)

Tragedia sulla strada nelle scorse ore. Un dramma che ha scosso il mondo del calcio e che ha visto perdere la vita tre giovani di 22, 24 e 25 anni: il dramma è andato in scena a Crespo, una località ... (thesocialpost)

Ironia al corteo sul selfie di Cirio e Lo Russo con Tavares - "Scegli il selfie. Con lui o con noi' I lavoratori di MIrafiori ironizzano sullo scatto che il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo hanno fatto con l'amministratore ...ansa

Mirafiori, Torino in piazza per il futuro - Ieri, per la prima volta dalla manifestazione “Sì Tav” del novembre 2018, anche tutte le associazioni di imprenditori e datori di lavoro hanno firmato un manifesto comune di adesione alla ...lastampa

Vittorio Sgarbi, selfie con due minorenni e insulto omofobo: “Non siete fin*cchi W la f*ga” (VIDEO) - "È inconcepibile che esternazioni così discriminatorie e odiose siano state pronunciate da chi rappresenta due delle più importanti istituzioni culturali della nostra provincia, il Mart di Rovereto e ...gay