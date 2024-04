Il ruggito della Rinascita Cento va ko con Trapani Rbr fa festa senza giocare Il sogno playoff è realtà

(Di venerdì 12 aprile 2024) È stato alle 22.30 di mercoledì 10 aprile che Riviera Banca ha scoperto di essere nei. Nel recuperoterza giornata di orologio,ha vinto a, peraltro con brividi finali (dal +15 al +3), lasciando così la Banca Sella a 26. Rbr, a 32 punti con due gare daper tutti, è così matematicamente irraggiungibile e si è garantita uno dei primi otto posti che valgono i. Il che equivale a dire salvezza, fatto poi nient’altro che scontato dopo l’inizio da brividi. Lo ricordiamo, la stagione è partita con 2 vittorie in 11 partite, una media da retrocessione. Oggi, con un trend da 12 successi nelle ultime 14 apparizioni, il trend è da primissimi posti. Il totale, tra regular season e orologio, dice 16 vittorie e 14 sconfitte per un lusinghiero sesto posto nel ...

