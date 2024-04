IL RE | su Sky e NOW i nuovi Episodi del Carcere S Michele con Luca Zingaretti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 12 aprile 2024) IL RE delS.è tornato:per il prison drama Sky Original con, dal 12 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, la seconda stagione de IL RE andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic con duea settimana, disponibili anche on demand e in 4K HDR.Gli otto, ancora diretti da Giuseppe Gagliardi, sono scritti da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini e vedono l’amatissimo attore romano di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di undi ...