Il Re – Seconda Stagione | tutto quello che dovete sapere sulla serie con Luca Zingaretti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il cast, i nuovi personaggi, la trama, la location:chesul ritorno di Bruno Testori alias, protagonista de Il Re -. In streaming solo su NOW. Bruno Testori è tornato. Ancora più mefistofelico, ancora più oscuro, ancora più potente. Dietro la sua ombra, il carcere di San Michele. Un luogo di frontiera, il panorama perfetto per uno dei migliori prison drama italiani. Dopo il successo della prima, ecco allora lade Il Re, ancora diretta da Giuseppe Gagliardi e firmata da Peppe Fiore, Federico Gnesini e Alessandro Fabbri, new entry tra gli autori. La produzione, invece, è affidata a Sky Studios, insieme a The Apartment, Wildside in collaborazione ...