Il Re 2 | quante puntate | durata e quando finisce la seconda stagione della serie Sky

(Di venerdì 12 aprile 2024)sono previste per il Re 2? In tutto sono previsti otto nuovi episodi per questa, trasmessi due a serata su Sky Atlantic dal 12 aprile 2024 alle ore 21.15. Un totale quindi di quattro serate, con due episodi ciascuna, ogni venerdì su Sky. Torna Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fineprimareso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 12 aprile 2024puntata: 19 aprile 2024 Terza puntata: 26 aprile 2024 Quarta puntata: 3 maggio 2024Ma quanto dura () ogni puntata de Il Re? Circa 50-60 minuti ad episodio. Come detto vengono trasmessi due episodi per ogni ...