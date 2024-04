Il Quanta rimonta Asiago il titolo può arrivare già domani in gara 4 - Il Milano Quanta vince 3-2 contro l'Asiago in gara-3 della finale di Serie A di hockey inline, ribaltando uno svantaggio di due gol. Capitan Banchero segna la rete decisiva ai tempi supplementari. I l ...ilgiorno

Pallavolo Superlega Play Off Quinto posto: ruggito del Cisterna che batte Padova in rimonta - In avvio di partita coach Falasca ha schierato Baranowicz in palleggio opposto a Faure, laterali Bayram e Ramon, al centro Rossi e Mazzone con Finauri libero, al debutto stagionale da titolare in casa ...latinaquotidiano

Calcio Prima, Victoria vicino alla salvezza. Elia Fabbri: ‘Vogliamo finire bene, siamo determinati’ - Con il colpaccio di Sala il Victoria è salito in classifica a quota 35 punti ed ha probabilmente assestato il colpo decisivo nella lotta salvezza. E’ infatti a + 14 dal Superga penultimo – e dunque in ...altarimini