Il progetto per i pazienti oncologici ’Una vela per ricominciare’ | Ci si cura anche con lo sport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si è tenuta ieri la conferenza stampa relativa aperivo per. Alla prima edizione, tenutasi a settembre scorso, hanno aderito in 5. Per l’estate 2024 è prevista una nuova edizione potenziatacon due corsi, uno rivolto ai neofiti e l’altro a chi ha già partecipato alla prima edizione. Il dottor Stefano Tamberi, direttore di Oncologia dell’area Ravenna-Faenza-Lugo, spiega che "fare abitualmente attività fisica previene l’insorgenza di nuovi tumori e aumenta le probabilità diper chi è in trattamento. Questa correlazione è ancora poco studiata ma soprattutto ancora poco considerata dagli specialisti. Purtroppo c’è un forte stigma sociale che correla la diagnosi ad una condanna ma non sempre è ...

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato il Piano Estate (per il 2023-2024 e per il 2024-2025, un Piano ambizioso per rafforzare le competenze, l'inclusione e la socialità degli ... (orizzontescuola)

Giornata di conferenze stampa per i piloti della MotoGP alla vigilia del Gran Premio delle Americhe . Marc Marquez parla così da Austin: “Gareggiamo su una pista buona per il mio stile di guida. Ci ... (sportface)

Presentati ieri i primi risultati del progetto per promuovere l’inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati "Integr-Azione ", promosso dalla Fondazione Asilo Mariuccia con la ... (ilgiorno)

Al Teatro Dragoni una sfilata di moda per aiutare il progetto Margherita dello Ior - Domenica 14 aprile 2024, alle ore 18.00, presso il Teatro Dragoni di Meldola, piazza Felice Orsini, si svolgerà una la sfilata di moda a scopo benefico organizzata dal Lions Club Forlì Host, dal Leo C ...forlitoday

In vendita a partire da 160.000 euro appartamenti di nuova costruzione a Roma - Non solo mercato dell’usato, su idealista sono presenti diversi annunci di case di nuova costruzione. Tra questi spiccano quelli che riguardano gli appartamenti di Collinaurelia, commercializzati da ...idealista

Inquinamento atmosferico: giornata formativa per gli studenti dell'Itis con Cnr, Cai Rieti e soccorso alpino GdF - RIETI - Interessante giornata formativa per gli studenti dell’Itis “Celestino Rosatelli” di Rieti offerta dal progetto pilota “Look up to the sky” che in ...ilmessaggero