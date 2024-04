Il principe William allo stadio con il figlio George | le nuove foto

(Di venerdì 12 aprile 2024) I principi hanno assistito alla partita Aston Villa-Lille, valida per i quarti di finali dell'Europa Conference League. Pochi sorrisi durante il match, ma tanti applausi finali per la vittoria della squadra di casa, di cui entrambi sono tifosi

Il Principe William è tornato sui social per la prima volta dopo l’annuncio di Kate Middleton sulla sua diagnosi di cancro , pubblicato con un video sui social . Il Principe William , Principe di ... (news.robadadonne)

Un giorno salirà al trono d’Inghilterra ma per ora i britannici non nascondono qualche perplessità sulle doti del loro prossimo re. Un nuovo sondaggio condotto da IPSOS rivela che tre inglesi su ... (iodonna)

