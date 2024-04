Il Principe e lo Zalone De Gregori canta | Checco suona e scherza | Chiedo scusa se lui stona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Metti un pomeriggio nel salotto di casa. C’è tutta l’estemporaneità, il divertimento, l’intonazione ballerina dell’incontro domestico fra amici in quel Pastiche che siede Francesco Deuno accanto all’altro come sulla copertina ispirata con gusto un po’ vintage all celebrato Carosello Carosone n. 2 del grande Renato. "Carosone è un po’ nello spirito di questo disco, pianistico come i suoi, ma anche ilare com’era lui, nonostante il suo grande rigore di musicista" ammette l’uomo di Rimmel. "Come se questa copertina fosse una canzone del disco, un elemento del progetto". Quei "pochi rimorsi, niente di che, nessun rimpianto, non è peccato" evocati dal testo di Giusto o sbagliato, unico inedito dell’album in uscita oggi, lambiscono l’esistenzialismo della "regrets, I’ve had a few, but then again too few to ...