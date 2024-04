Il prezzo del gas chiude oltre 30 euro | effetto Medioriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ildel gas ha risentito, come del resto il petrolio, delle crescenti tensioni in. Il contratto Ttf ha fatto un altro passo avanti ad Amsterdam e ha concluso l'ultima seduta della settimana in rialzo del 4,6% a 30,7al megawattora. Giovedì sono stati invece gli attacchi russi a due impianti di stoccaggio in Ucraina a spingere il contratto di riferimento del gaspeo in aumento dell'8,4%.