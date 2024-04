Il pm chiede l' ergastolo per Alessia Pifferi | «La bambina ha patito sofferenze atroci mentre lei era a divertirsi»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Contestato l’omicidio volontario pluriaggravato: «È vigliacca, ha lasciato che il destino la sbarazzasse della figlia. In questo processo ha recitato una parte, vuol fare la diva»Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per omicidio volontario pluriaggravato: «È vigliacca, ha lasciato che il destino la sbarazzasse della figlia. In questo processo ha recitato una parte»Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per omicidio volontario pluriaggravato: «È vigliacca, ha lasciato che il destino la sbarazzasse della figlia. In questo processo ha recitato una parte»

Aveva chiesto la concessione delle attenuanti perché " pentito " di aver ucciso nel 2022 la compagna Alexandra Elena Mocanu a martellate . La pm non ha creduto al pentimento, chiede ndo per Avni Mcja la ... (fanpage)

Pm Milano, 'Alessia Pifferi va condannata all'ergastolo' - (ANSA) - MILANO, 12 APR - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 ...notizie.tiscali

Omicidio di Sofia Castelli, l'ex fidanzato condannato a 24 anni, i familiari: "Non è giustizia" - Zakaria Atqaoui, 23 anni, condannato oggi a 24 anni di carcere dalla Corte D'Assise di Monza. Alla lettura della sentenza i genitori di Sofia si sono abbracciati e hanno pianto.notizie.tiscali

Il pm di Milano chiede l'ergastolo per Alessia Pifferi - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola ...ansa