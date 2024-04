Il pm chiede l' ergastolo per Alessia Pifferi | «La bambina ha patito sofferenze atroci mentre lei era a divertirsi»

Nuova udienza del processo ad Alessia Pifferi, ormai giunto alle ultime battute. "Non ho mai voluto far del male a mia figlia. Sono stata picchiata in carcere dalle altre detenute, sto già ... (today)

Per Alessia Pifferi è stato chiesto l’ergastolo. La donna, 38 anni, si trova in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata da sola in casa per sei giorni nel ... (thesocialpost)