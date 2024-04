Il Pd pensava di poter cavalcare la tigre populista Si sbagliava

(Di venerdì 12 aprile 2024) Spesso i titoli di giornale tradiscono o perlomeno forzano il significato delle dichiarazioni. Non è questo il caso dell’intervista al Fatto quotidiano del presidente della Puglia, Michele Emiliano, all’indomani della clamorosa decisione di Giuseppe Conte di ritirare il suo partito dalla giunta, portando al massimo la tensione con il Pd. Titolo: «Spero che i Cinquestelle rientrino: faremo ciò che ci chiedono». Più che una presa di posizione politica, una dichiarazione di resa. Nell’articolo, infatti, il presidente della Puglia si dice certo che la parentesi si chiuderà velocemente, «una volta che avremo realizzato ciò che ci chiedono», anche perché «con Conte, Schlein e Fratoianni siamo concordi nel non voler più tollerare alcun tipo di attività che non sia perfettamente conforme ai principi di imparzialità e legalità». Proprio così, testualmente. Sono concordi nel «non voler più ...

“Anche chi non ha mai messo piede in Italia sa che Napoli è una città diversa. Realizzati in un legno diverso, i napoletani non esitano a far valere il loro particolarismo in ogni occasione. Se ... (ilnapolista)

Iran attacco a Israele imminente Fonti Usa: «Oggi operazione con droni e missili, ma non ci sarà escalation» - L' Iran avrebbe comunicato agli Stati Uniti che risponderà all'attacco di Israele alla sua ambasciata a Damasco ma non in modo frettoloso. I Paesi occidentali e ...leggo

Spider-Man 4, Kirsten Dunst non pensa sia necessario un quarto capitolo per la trilogia di Sam Raimi: “Lasciamo le cose come stanno” - Kirsten Dunst ha parlato delle voci di corridoio che sono giunte anche alle sue orecchie riguardo a un potenziale Spider-Man 4 ...badtaste

Davide Possanzini: «Il Mantova in B meglio della Premier con De Zerbi. Il problema al cuore, la filosofia zen, la guerra in Ucraina» - Il viaggio dell’ex vice di De Zerbi dall’albergo di Kiev in cui è rimasto rinchiuso per giorni per la guerra quando era vice allo Shakhtar Donetsk, a quello, in Brianza, in cui domenica scorsa ha cele ...corriere