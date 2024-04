Il Pd | dopo Prodi | non è più un partito nazionale La lettura del prof Galli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Una nuova sinistra dovrebbe stare dentro la società, aprendo sedi e sezioni ovunque, mettendo al mondo unche abbia come obiettivo non quello della riproduzione del ceto dirigente, ma quello della formazione di una forza politica capace di contrastare la destra, numericamente e a livello di egemonia socio-culturale. Il Pd non è in grado di fare questo, non lo sa fare e non lo vuole fare”. Questa la dura critica che rivolge al Nazareno il. Carlo, uno dei politologi più autorevoli del panorama italiano. Giàessore di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Bologna, deputato del Pd nella XVII legislatura, è direttore della rivista “Filosofia politica”. Di recente ha pubblicato “Democrazia, ultimo atto?” (2023 Einaudi”). IlDemocratico, osserva, “mi sembra ...