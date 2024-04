Il Papa | chi crede in Dio non può che ripudiare la guerra

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Dio è pace e vuole la pace. Chiin Lui non può chela, la quale non risolve, ma aumenta i conflitti. La, non mi stanco di ripetere, è sempre e solo una sconfitta: è una via senza meta; non apre prospettive, ma estingue la speranza". Lo affermaFrancesco nel messaggio inviato al "Network Alarabiya" in occasione della fine del Ramadan. "Vi ringrazio per l'opportunità di rivolgervi una parola proprio al termine del Ramadan - dice il-. Una felice coincidenza ricorre quest'anno, con il mese sacro islamico che si conclude pochi giorni dopo la celebrazione della Pasqua, la festa più importante per i cristiani". "Ma questa lieta ricorrenza, che porta ad alzare gli occhi al cielo e ad adorare il Signore "misericordioso e onnipotente" (Nostra aetate, 3) - ...

Papa Francesco alla Papal Foundation: la preghiera è importante per sviluppare solidarietà - Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza, in occasione del loro pellegrinaggio annuale a Roma, i membri della ‘Papal Foundation’, che sostiene diversi progetti educativi, caritativi e apostolici del ...korazym

Francesco, patriarca dell’Occidente. La sinodalità che esclude Kirill - Francesco sa che la Chiesa etnica esclude, alza steccati, la Chiesa sinodale include. La Chiesa etnica del patriarca di Mosca (e di tutta la Russia) è a mio modo di vedere un modello di cristianismo i ...formiche