Il nuovo corso della WWE

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quella appena conclusa va di diritto sul podio delle migliori Wrestlemania di sempre. Non solo. È a mani basse ciò che Triple H aveva preannunciato già prima dello show, ossia l’edizione più grande in assoluto (dove il termine “grande” si riferisce perlomeno ai guadagni). Il 78 % di incassi in più rispetto alla scorsa Wrestlemania, il 41 % in più di utenti dello sanno e con la night 2 di WM XL che si è rivelata la notte col maggior guadagnostoriaWWE. E non finisce qui; La card è stata godevole, con alcuni picchi qualitativi davvero interessanti, arrivando ad un Main Event che è stato una girandola di emozioni. Due storici regni si sono conclusi, The Rock è tornato a lottare dopo 8 anni e questa è stato il primo Showcase of the immortals senza la famiglia MacMahon al comando. E se questa non è storia, ditemi ...