Il Napoli che verrà | gli obiettivi e chi è in partenza…

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ile il mercato che: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Mattino. “, budget da 200 milioni di euro per la prossima estate ed è compresa ovviamente anche la cifra chedalla cessione di Victor Osimhen. Un tesoro necessario per rifondare e ripartire dimenticando quest’annata buia”. Da Bergamo a? “Nel mirino ci sarebbero anche tre gioielli dell’Atalanta: Koopmeiners, Scalvini e Hien. Ma la lista degli acquisti è lunghissima, anche perché sono in tanti a offrirsi al. Fondamentale però sarà la presenza del nuovo allenatore per poter avviare concretamente qualsiasi pista di mercato”. E il PSG su Osimhen… Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del quotidiano napoletano. “Il PSG è interessato al pallone ...

Corriere dello Sport – Cheddira al Napoli , tornerà in città : andrà in ritiro con il nuovo allenatore L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul … L'articolo Cheddira al Napoli , ... (forzazzurri)

Pnrr: Michel, troveremo compromesso per evitare che si perdano fondi, aperto dibattito su eurobond - L'Unione europea riuscirà a trovare una soluzione per evitare che gli Stati come l'Italia perdano i fondi del Pnrr in caso di ritardi.agenzianova

Kvaratskhelia: "Amo Napoli, se dovessi andarmene mi mancherebbe" - Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del suo amore per Napoli e per il calcio, oltre che dell'ammirazione per Maradona ...gianlucadimarzio

Napoli Racing Show: tre giorni all’insegna dei motori sul Lungomare di Mergellina - Grandi campioni, auto uniche e competizioni tutte da vivere. Questo e molto altro ancora è il primo Napoli Racing Show, manifestazione organizzata anche grazie al supporto del Banco di ...ilmattino