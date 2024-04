Il mio viaggio in Italia

(Di venerdì 12 aprile 2024) In questo periodo sto realizzando conferenze scientifiche in varie cittàne. Ogni città ha il suo pubblico con la sua specifica sensibilità. Mi sto accorgendo che esiste una enorme domanda, da parte delle persone che ho incontrato, di conoscenza del proprio corpo biologico e del vitale rapporto tra alimentazione e salute. Si vuole andare oltre il solito dimagrimento. Mi sto accorgendo della assenza dello Stato e delle Istituzioni nel diffondere scienza ed educazione alla sana alimentazione ad ogni età, come scelta consapevole di medicina preventiva. Ho riscontrato lo scollamento tra le persone e i loro medici dj famiglia. Riscontro: 1- PERDITA di CONTATTO con la produzione del cibo, non si sa da dove venga il cibo e cosa contenga. 2- PERDITA di CONOSCENZA del proprio corpo, Io Biologico. 3- ESALTAZIONE IMMAGINE ESTETICA CORPOREA. Ma c’ è una vivace domanda tra la ...

A 89 anni gira da sola il mondo con lo zaino in spalla: “Ho realizzato questo sogno dopo aver divorziato” - Nonna Kandy è giunta agli 89 anni ma non ha intenzione di smettere di viaggiare: dopo aver cominciato 23 anni fa a seguito del divorzio.greenme

Dichiarazione d’amore di Kvara: «Ora è Napoli la mia casa. Maradona è stato un idolo per mio padre» - CITTÀ DELLA GIOIA. Il viaggio passa anche attraverso il passato. «La passione e la voglia di vincere della gente ti motiva: vuoi vincere per loro, a volte ne hai bisogno. Ti danno un’energia che non p ...ilnapolionline

Cannes, Paolo Sorrentino in concorso con Parthenope Qui News valdera - ROMA (ITALPRESS) – Paolo Sorrentino sarà in concorso per la Palma d’oro. Il suo nuovo film, Parthenope, verrà presentato in anteprima mondiale al 77° Festival di Cannes.Il film racconta, nelle parole ...informazione