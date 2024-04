Il Milan in ginocchio De Rossi fa il colpaccio Mancini è l’uomo derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Crolla ildopo sette vittorie di fila e lo fa davanti ai 75mila tifosi a San Siro nella notte più attesa, quella dei quarti di Europa League, novanta minuti di spot del calcio italiano. Il match d’andata, intenso ma non spettacolare, se lo prende l’organizzata e determinata Roma di Decapace di fermare i rossoneri (non perdevano dallo scorso 18 febbraio) nel loro momento migliore della stagione “vendicando” la doppia sconfitta in campionato. Come nelcon la Lazio, decisivo è Gianluca. Leao e Giroud invece i grandi bocciati, fantasmi quanto Pulisic, altro mancato protagonista della gara in cui alsono mancate qualità ed energia che Pioli aveva chiesto. Rossoneri con Gabbia e Thiaw al centro della difesa. Bennacer in mediana al fianco di Reijnders. De ...