Il maxi impianto green | Fermiamolo subito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Anche la politica resta con gli occhi puntati sul megaprogetto di un gigantescodi accumulo di energiaad Acciaiolo. Un’operazione da 53 milioni di euro che riempirà una fetta delle colline pisane di gigantesche batterie – ben 560 - riunite in container. Da qui la battaglia dei cittadini per fermare l’operazione. "Ho fatto un sopralluogo all’area in cui dovrebbe sorgere lacentrale a batterie a Fauglia assieme al candidato sindaco Riccardo Froli, e siamo sempre più convinti che il primo cittadino Lenzi abbia fatto valutazioni del tutto errate", dice Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Il progetto prevede l’installazione di 56 container contenenti 560 batterie che produrranno energia pulita – prosegue Petrucci –. Il problema è che l’avrà un impatto visivo, ...