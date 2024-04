Il grande e grosso mucchio selvaggio di sigle | movimenti e partiti della lista di Cateno De Luca

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 aprile 2024) C’è già un vincitore, per le prossime elezioni europee di giugno. Uno che ha superato mille fatiche, neanche fosse un atleta di triathlon, eppure è sopravvissuto, ce l’ha fatta, lavorando giorno e notte, fino a farsi lacrimare gli occhi. È il grafico, anzi, il brand designer che ha dovuto disegnare, comporre, sistemare e far quadrare il simbolopiù incredibile non d’Italia, ma di tutta Europa. Una specie di matrioskascheda elettorale. LaLibertà, di (S)De. Dentro, infatti, ci sono ben diciannove simboli di altrettanti micro, che compongono un’alleanza elettorale che solo il Sindaco di Taormina poteva pensare, per superare lo scoglio del quattro per cento. Più sfortunato del grafico, comunque, è chi ...