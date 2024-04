Il gioco di squadra come veicolo di messaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) VIAREGGIO "Sentiamo molto spesso definire eroe chi si trova nel posto giusto al momento giusto e che conosce le basi del primo soccorso – afferma Salvatore Argese, vicepresidente dei Giovani della Cri – Tutto questo non può essere solo un caso, occorre lavorare per avere una cultura di primo soccorso sempre più diffusa. Per questo motivo utilizzare ildiper veicolare i concetti base si rivela sempre una buona alternativa, soprattutto con i giovani". Ed è infatti aldie ai giovani che, per il secondo anno consecutivo, si rivolgono le Olimpiadi di primo soccorso. Prove a tempo, che vanno dalla chiamata di soccorso, alla rianimazione cardiopolmonare, passando per il soccorso alla vittima di attacco di panico. Tutte, situazioni statiche o sceneggiate, con la simulazione di un incidente con ...