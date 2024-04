Il gelato da Formula Uno con poche calorie Ecco come Lec è stato realizzato in versione ipocalorica

(Di venerdì 12 aprile 2024) Più proteine e più fibre, meno zuccheri e grassi. E la stessa bontà. La chiave del LEC, ilipocalorico che rappresenta la prima avventura imprenditoriale di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari in1 (e del suo procuratore Nicolas Todt), è un po’ la chimera dell’industria alimentare. Conciliare il sapore con la salute, garantire il godimento senza sensi di colpa preventivi e successivi. I suoi creatori Guido Martinetti e Federico Grom, che nel 2003 rivoluzionarono il mercato delinventandosi un franchising di alta gelateria, Grom per l’appunto, che negli anni successivi avrebbe riempito di punti vendita l’Italia e il mondo, sono convinti che sia qualcosa di profondamente innovativo. Sarà il mercato a deciderlo. Ma certo l’idea di base e il lungo lavoro di sviluppo del progetto ricordano molto quello che accadde ...

