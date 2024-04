Il francobollo a San Silvio frodatore? Già che ci siamo | facciamolo patrono d’Italia!

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Riccardo Bellardini A un anno dalla morte, unricorderà San. Il Consiglio dei ministri ha deciso di regalare il giusto tributo ad un lungimirante italiano, colui che ha sconfitto il tartassamento continuo e le indegne persecuzioni giudiziarie, e che ora è vezzeggiato nell’alto dei cieli da ragazze aitanti: uno stacchetto dopo l’altro, senza sosta, è proprio il paradiso, sì, una specie di Darwin-paradiso, tutto per lui. “Cribbio!!”, avrà esclamato, con le b più decise che mai, una volta visto l’harem preparatogli nientemeno che dal Padreterno, un angolo speciale nel regno celeste, riservato solo a lui. Avrà strabuzzato gli occhi il Cavaliere, e pure i capelli saranno riapparsi pian piano sulla sua testa, sulla quale ormai da anni erano solo disegnati: miracolo! Ringiovanimento paradisiaco, la pelle che ...

francobollo commemorativo per Berlusconi, arriva l’ok del Cdm. Ma scoppia la polemica: “Incoerente e diseducativo” - A un anno dalla morte, anche l’ex presidente del Consiglio figura tra i personaggi che saranno omaggiati con una carta-valore postale personalizzata. Quella del Cav però fa discutere: appello a Mattar ...ilgiorno

Meloni commemora Berlusconi con un francobollo. Ma siamo sicuri che l'ex cavaliere sia un esempio da ricordare per gli italiani - Nel CdM del 9 aprile, il governo Meloni si è occupato di 'carte valori postali'... in sostanza di francobolli, annunciando delle emissioni commemorative per Guglielmo Marconi, nel 150° anniversario de ...fai.informazione

Ospedale San Carlo di Nancy primo a eseguire un intervento di autotrapianto di tessuto adiposo crioconservato - L’équipe guidata dal dott. Tambasco ha impiegato per la prima volta una tecnologia innovativa per intervenire sulle cicatrici e su un gluteo ipoplasico in una paziente NewTuscia – ROMA – È stato eseg ...newtuscia