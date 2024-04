Il fatturato dei locali cresce | ma troppi italiani si improvvisano ancora baristi e ristoratori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 aprile 2024) La pandemia, ormai, è alle spalle. Glisono tornati a pranzare e cenare fuori, anche se sono più attenti al conto. E in tanti si sono pure rimessi in gioco, aprendo nuovi bar e ristoranti, nonostante le chiusure delle attività sianomaggiori delle aperture. Dopo un momento di grande difficoltà, secondo il nuovo Rapporto Ristorazione 2024 di Fipe Confcommercio, il 2023 sarà ricordato come un anno positivo per la ristorazione italiana, considerando che nove imprese su dieci hanno migliorato o confermato ildell’anno precedente e si aspettano un 2024 in crescita o, quantomeno, stabile. Per le quasi 332mila imprese del comparto, lo scorso anno ilè cresciuto del 13,6 per cento rispetto al 2022, ma per quasi la metà ha influito l’aumento dei prezzi sui menu dovuto all’incremento dei costi ...