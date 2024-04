Il Drago volante si fa onore con un primo e terzo posto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Erano oltre 70 le imbarcazioni che hanno preso parte alla regata ‘A tutto vento’, che ha visto i partecipanti percorrere il tragitto Caorle-Grado-Pirana (andata e ritorno) per un totale ottanta miglia. In gara c’era anche il, i giovanissimi amici velisti piazzantisi aldi classe (ORC C per tutti) ed in terza posizione Overall, col tempo di 14 ore, 44 minuti e 56 secondi. Per i giovani atleti romagnoli, Alessandro Mazza, Amerigo Bottura, Aurora Emiliani e Valentina Ghirelli del Circolo Velico Ravennate, Alessandro Casadei, Ludovico Zambelli e Pietro Barduzzi del Circolo Nautico del Savio, accompagnati dal loro coach Matteo Rusticali, è stato un banco di prova molto importante e un battesimo Offshore, dato che nessuno di loro si era mai cimentato in regate di questo tipo e neppure con le ...