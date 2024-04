Il decreto smartphone sbarca a WikiMafia E divide pure i magistrati

(Di venerdì 12 aprile 2024) Due posizioni assolutamente distanti sulle ultime norme varate dal governo Meloni in materia di giustizia. Sono quelle emerse giovedì – pur nella massima cordialità – tra il procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, durante la prima giornata del Festival internazionale dell’Antimafia in corso al cinema Anteo a Milano. Are i due “big” del Palazzo di Giustizia di Milano, il recentelegge approvato dal Senato sul sequestro degli, che rende l’iter assai complicato per i pubblici ministeri, prevedendo un doppio passaggio davanti ai Gip e un dibattimento. Viola: “Una norma necessaria” Per il procuratore Viola si tratta di una norma necessari, che impatterà relativamente sui processi. “Una disciplina ci voleva. Sicuramente è un settore che andava ...

