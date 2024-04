Il Daino esplode di gioia È in finale di Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) IlSanta Croce è indellaEmilia Romagna di Prima categoria. "Un nostro dirigente mi ha scritto a fine partita dicendo che siamo nella storia del. In effetti mai eravamo stati in Prima categoria, e addirittura oggi ne giocheremo ladi". Parole e musica di Glauco Ferrari vicepresidente della società. Il, dopo l’1-1 nei novanta minuti (Macri all’80’ ha portato avanti i reggiani, poi pareggio di Bianchi per gli estensi del Gallo), ha superato l’avversario ai calci di rigore, per un 5-4 complessivo. Lasarà il 25 aprile col Colombaro. "Si è trattata di una semimolto equilibrata, con pochi tiri da ambo le parti - continua Ferrari, che spiega - la sensazione è bellissima, siamo ...