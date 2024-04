Il cambio di fase sia vero Elly Schlein | nervi tesissimi | l' ultimatum a Emiliano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Al Nazareno la tensione è altissima. Si era capito un minuto dopo l'uscita di Michele: nessun azzeramento della giunta, "dobbiamo solo completare i buchi. Mi mancano due assessori", dice il governatore della Puglia. I due "buchi" sono l'assessore del M5S che ha lasciato la giunta e Anita Maurodinoia, l'ex assessore ai trasporti indagata per voto di s. E nessun commissariamento del Pd pugliese che "è un partito sano". Tutto qui il "nettodi" invocato da? "Non credo basti", osserva tagliente a stretto giro un dirigente vicinissimo alla segretaria. Un umore che non è cambiato in giornata. A sera arriva una nota di. E se ieri c'era "forte irritazione", oggi c'è un'escalation dell'irritazione. "Ho chiesto al ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – ?In questi giorni ho approfondito con la segretaria Elly Schlein i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie che, pur non avendo ...

Regione Puglia, Emiliano accetta la 'linea Schlein': "Ci sarà netto cambio di fase" - Il governatore pugliese: "Darò seguito alle indicazioni della segretaria, in questi giorni ho approfondito con lei i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie" ...baritoday

Caos Pd in Puglia, Schlein a Emiliano: “Serve un nuovo inizio, non basta sostituire chi è uscito”. Il governatore: “Seguirò le indicazioni” - “Ho chiesto a Emiliano di dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra. Nel ...ilfattoquotidiano